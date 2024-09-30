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Петр Дионисьев

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

17.01.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Высчитано
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иустиния Григорьева

Рождение ребёнка
09.02.1851 ст.

Дочь: Ефросинья Петрова

Мать ребёнка: Иустиния Григорьева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест. жена Александра Денисова. Незаконно рождённый.
Рождение ребёнка
23.02.1852 ст.

Сын: Поликарп Петров

Мать ребёнка: Иустиния Григорьева

Восприемник д. Кобылино госуд.ведомства крест. сын Константин Денисов
Рождение ребёнка
21.04.1853 ст.

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Иустиния Григорьева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино штатного служителя жена Анисья Васильева
Рождение ребёнка
17.08.1856 ст.

Дочь: Васса Петрова

Мать ребёнка: Иустиния Григорьева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино Штатного служителя Кирилло-Новоезерского монастыря жена Александра Денисова
Рождение ребёнка
20.08.1859 ст.

Дочь: Наталья Петрова

Мать ребёнка: Иустиния Григорьева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест.жена Евдокия Григорьева.
Рождение ребёнка
31.05.1862 ст.

Сын: Кирилл Петров

Мать ребёнка: Иустиния Григорьева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино госуд.крест. Яков Григорьев.
Рождение ребёнка
12.02.1864 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Иустиния Григорьева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино госуд.крест.дочь Домна Алексеева.
Рождение ребёнка
15.01.1867 ст.

Сын: Петр Петров

Мать ребёнка: Иустиния Григорьева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино гос.крест. Петр Денисов
Смерть
17.01.1897 ст.
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
60 лет, натуральной.

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