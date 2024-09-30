Петр Дионисьев
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти17.01.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Высчитано
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иустиния Григорьева
Рождение ребёнка
09.02.1851 ст.
Дочь: Ефросинья Петрова
Мать ребёнка: Иустиния Григорьева
Восприемник д. Кобылино крест. жена Александра Денисова. Незаконно рождённый.
Рождение ребёнка
23.02.1852 ст.
Сын: Поликарп Петров
Мать ребёнка: Иустиния Григорьева
Восприемник д. Кобылино госуд.ведомства крест. сын Константин Денисов
Рождение ребёнка
21.04.1853 ст.
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Иустиния Григорьева
Восприемник д. Кобылино штатного служителя жена Анисья Васильева
Рождение ребёнка
17.08.1856 ст.
Дочь: Васса Петрова
Мать ребёнка: Иустиния Григорьева
Восприемник д. Кобылино Штатного служителя Кирилло-Новоезерского монастыря жена Александра Денисова
Рождение ребёнка
20.08.1859 ст.
Дочь: Наталья Петрова
Мать ребёнка: Иустиния Григорьева
Восприемник д. Кобылино крест.жена Евдокия Григорьева.
Рождение ребёнка
31.05.1862 ст.
Сын: Кирилл Петров
Мать ребёнка: Иустиния Григорьева
Восприемник д. Кобылино госуд.крест. Яков Григорьев.
Рождение ребёнка
12.02.1864 ст.
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Иустиния Григорьева
Восприемник д. Кобылино госуд.крест.дочь Домна Алексеева.
Рождение ребёнка
15.01.1867 ст.
Сын: Петр Петров
Мать ребёнка: Иустиния Григорьева
Восприемник д. Кобылино гос.крест. Петр Денисов
Смерть
17.01.1897 ст.
60 лет, натуральной.