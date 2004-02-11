(Киселева) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.12.1940
Дата смертиОколо 11.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.12.1940
Рождение ребёнка
04.10.1958
Дочь: Софина Татьяна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Ялта
Медсестра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 11.02.2004
Причина смерти: Болезнь