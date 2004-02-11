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(Киселева) Мария Яковлевна

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Место рождения

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 04.12.1940

Дата смерти

Около 11.02.2004

Пол

Женский

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

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Дети

1958 г.р.
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ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.12.1940

Отец: Киселев Яков Васильевич

Мать: Киселева Агафия Николаевна

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1958

Дочь: Софина Татьяна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Ялта
Медсестра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 11.02.2004
Причина смерти: Болезнь
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