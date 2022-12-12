(Wiśniewska) Regina Boruk
Место рожденияBaranowicze
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Wiśniewski Leon
Мать: Urszula
Baranowicze
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борук Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Борук Юрий Андреевич
Живет в России
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борук Юрий Андреевич
Луцк, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борук Игорь Юрьевич
Отец ребёнка: Борук Юрий Андреевич
Смерть
Неизвестно
Украина
Похороны
Неизвестно
Украина
Похороны
Неизвестно
Украина