(Wiśniewska) Regina Boruk — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Wiśniewska) Regina Boruk

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Место рождения

Baranowicze

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Wiśniewski Leon

Мать: Urszula

Baranowicze
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борук Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Борук Юрий Андреевич

Живет в России
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борук Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Борук Юрий Андреевич

Луцк, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борук Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Борук Юрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Украина
Похороны
Неизвестно
Украина
Похороны
Неизвестно
Украина
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