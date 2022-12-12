Афзалниса Тухфатуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афзалниса Тухфатуллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

رم
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1883

Дочь: Тахира Миннебаевна

Отец ребёнка: Миннибай Билалов

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннибай Билалов

Смерть
Неизвестно
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