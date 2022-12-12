Афзалниса Тухфатуллина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1883
Дочь: Тахира Миннебаевна
Отец ребёнка: Миннибай Билалов
Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миннибай Билалов
Смерть
Неизвестно