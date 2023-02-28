Одинец (Кравченко) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1993
Дочь: Коваленко Алина Александровна
Отец ребёнка: Одинец Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.12.1996
Сын: Одинец Александр Александрович
Отец ребёнка: Одинец Александр Николаевич
Развод
2005
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно