Одинец (Кравченко) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинец (Кравченко) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

21.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1993

Дочь: Коваленко Алина Александровна

Отец ребёнка: Одинец Александр Николаевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1996

Сын: Одинец Александр Александрович

Отец ребёнка: Одинец Александр Николаевич

Киев, Киевский уезд
Развод
2005

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинец Александр Николаевич

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