Бибаева 1 Жена
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиОколо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бибаев Bibayoff Андрей Киреевич
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович
Россия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бибаев Bibayoff Василий Киреевич
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович
Россия
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович
Россия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1815