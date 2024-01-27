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Бибаева 1 Жена

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Около 1815

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бибаев Bibayoff Андрей Киреевич

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович

Россия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бибаев Bibayoff Василий Киреевич

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович

Россия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович

Россия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бибаев Bibayoff Евстрат Yastrop Киреевич Kirillovich

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бибаев Bibayoff Кирей Kirill Степанович

Смерть
Около 1815
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