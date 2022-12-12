Солдатова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1958
Отец: Кулешов Иван Павлович
Рождение ребёнка
17.01.1980
Дочь: Кускашева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Солдатов Виктор
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.05.1986
Дочь: Макиенко Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Солдатов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солдатов Виктор