Солдатова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1958

Отец: Кулешов Иван Павлович

Мать: Кулешова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1980

Дочь: Кускашева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Солдатов Виктор

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.05.1986

Дочь: Макиенко Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Солдатов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Виктор

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