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Кашаева Гликерья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

26.05.1869

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1826

Муж: Кашаев Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
25.07.1829

Дочь: (Кашаева) Феврония Гаврилова

Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
11.07.1831

Дочь: (Кашаева) Евфросиния Гаврилова

Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
04.03.1833

Сын: Кашаев Герасим Гаврилов

Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
26.10.1835

Сын: Кашаев Дмитрий Гаврилов

Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
24.09.1840

Дочь: (Кашаева) Евфросинья Гаврилова

Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
24.09.1840

Дочь: (Кашаева) Фекла Гаврилова

Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
04.09.1842

Дочь: Акимова (Кашаева) Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
04.09.1842

Дочь: (Кашаева) Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов

Смерть
26.05.1869

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