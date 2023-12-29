Кашаева Гликерья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти26.05.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1826
Рождение ребёнка
25.07.1829
Дочь: (Кашаева) Феврония Гаврилова
Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
11.07.1831
Дочь: (Кашаева) Евфросиния Гаврилова
Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
04.03.1833
Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
26.10.1835
Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
24.09.1840
Дочь: (Кашаева) Евфросинья Гаврилова
Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
24.09.1840
Дочь: (Кашаева) Фекла Гаврилова
Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
04.09.1842
Дочь: Акимова (Кашаева) Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
04.09.1842
Дочь: (Кашаева) Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Кашаев Гаврила Евдокимов
Смерть
26.05.1869