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Мосиенко Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мосиенко Пётр Ефимович

Мать: Мосиенко Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
16.10.1908

Сын: Мосиенко Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Мосиенко Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мосиенко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мосиенко Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
11.06.1915

Сын: Мосиенко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мосиенко Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Мосиенко Павел Николаевич

Мать ребёнка: Мосиенко Пелагея Васильевна

Работа или профессия
1938
Сторож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосиенко Пелагея Васильевна

Смерть
1957
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