Мосиенко Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
16.10.1908
Сын: Мосиенко Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Мосиенко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мосиенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мосиенко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
11.06.1915
Мать ребёнка: Мосиенко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Мосиенко Павел Николаевич
Мать ребёнка: Мосиенко Пелагея Васильевна
Работа или профессия
1938
Сторож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957