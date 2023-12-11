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Крутиков Леонид

Место рождения

СССР

Дата рождения

10.08.1949

Дата смерти

21.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1949

Отец: Крутиков Юрий

Мать: Крутикова Зоя Павловна

СССР
Рождение ребёнка
29.04.1973

Дочь: Долотова Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Тихомирова Тамара Степановна

СССР
Рождение ребёнка
14.04.1975

Дочь: Ромер Анна Леонидовна

Мать ребёнка: Тихомирова Тамара Степановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Тамара Степановна

Смерть
21.09.1977
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