Крутиков Леонид
Место рожденияСССР
Дата рождения10.08.1949
Дата смерти21.09.1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1949
Отец: Крутиков Юрий
Мать: Крутикова Зоя Павловна
СССР
Рождение ребёнка
29.04.1973
Дочь: Долотова Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Тихомирова Тамара Степановна
СССР
Рождение ребёнка
14.04.1975
Дочь: Ромер Анна Леонидовна
Мать ребёнка: Тихомирова Тамара Степановна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1977