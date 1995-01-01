Юрасов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрасов Виктор Иванович

Юрасов Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Юрасов Иван Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close