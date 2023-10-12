Мусей
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна
Мать ребёнка: Павлова Анисия Васльевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Павлова Анисия Васльевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Мать ребёнка: Павлова Анисия Васльевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лира
Мать ребёнка: Павлова Анисия Васльевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Павлова Анисия Васльевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Анисия Васльевна
Смерть
Неизвестно