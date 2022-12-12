Ушаков Геннадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1943
Военная служба
07.02.1944
Легкое ранение
Военная служба
04.12.1944
Легкое ранение
Военная награда
07.04.1945
Медаль "За отвагу" Приказ подразделения №: 12/н от: 28.04.1945 Издан: 12 гв. вдсп 4 гв. вдд 2 (1) Украинского фронта
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно