Теслик Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теслик (Рудая) Светлана Ивановна
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
Неизвестно