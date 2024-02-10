Теслик Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеслик Алексей Николаевич

Теслик Алексей Николаевич

Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

13.03.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
02.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теслик (Рудая) Светлана Ивановна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.