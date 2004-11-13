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Таянович Алан Анатольевич

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Место рождения

Валмиера, Valmieras novads

Дата рождения

13.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2004

Отец: Таянович Анатолий Арсентьевич

Мать: Пацкевича Жанна Семёновна

Валмиера, Valmieras novads
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