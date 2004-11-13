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Таянович Алан Анатольевич
Таянович Алан Анатольевич
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Место рождения
Валмиера
, Valmieras novads
Дата рождения
13.11.2004
Пол
Мужской
Отец
Таянович Анатолий Арсентьевич
1964 г.р.
Мать
Пацкевича (Ильина) Жанна Семёновна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЕ
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2004
Отец:
Таянович Анатолий Арсентьевич
Мать:
Пацкевича Жанна Семёновна
Валмиера
, Valmieras novads
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