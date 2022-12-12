Лаврова (Королёва) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Королёва) Софья Николаевна

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Место рождения

Заокский, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.09.1928

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Заокский, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.05.1959

Дочь: Мыкртычян Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Лавров Сергей Иванович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1963

Дочь: Нечаева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Лавров Сергей Иванович

Смерть
2010
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