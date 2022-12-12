Лаврова (Королёва) Софья Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1928
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1959
Дочь: Мыкртычян Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Лавров Сергей Иванович
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1963
Дочь: Нечаева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Лавров Сергей Иванович
Смерть
2010