Быбина (Смолина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быбина (Смолина) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быбин Виталий Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1973

Дочь: Кочергина (Быбина) Светлана Витальевна

Отец ребёнка: Быбин Виталий Иванович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.12.1980

Дочь: Каминская (Быбина) Елена Витальевна

Отец ребёнка: Быбин Виталий Иванович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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