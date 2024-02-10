Быбина (Смолина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1973
Дочь: Кочергина (Быбина) Светлана Витальевна
Отец ребёнка: Быбин Виталий Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1980
Дочь: Каминская (Быбина) Елена Витальевна
Отец ребёнка: Быбин Виталий Иванович