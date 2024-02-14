Акулова (Мошкович) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулова (Мошкович) Вера Михайловна

Место рождения

Podlopatki, Mukhorshibirsky District, Buryatia, Russia

Дата рождения

1909

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мошкович Михаил Павлович1

Мать: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еременко Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еременко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Юрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1987

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