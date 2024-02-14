Акулова (Мошкович) Вера Михайловна
Место рожденияPodlopatki, Mukhorshibirsky District, Buryatia, Russia
Дата рождения1909
Дата смерти1987
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еременко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еременко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулов Юрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности