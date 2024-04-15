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Бобров Степан Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бобров Савелий Николаевич

Мать: Боброва Ульяна Алимовна

Место жительства
С 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Каменнобугорской
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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