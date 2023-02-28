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Возимский Данила Федорович

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Место рождения

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Возимский Василий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1766
Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Николаевской Возимской церкви.
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Возимский Алексей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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