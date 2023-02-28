Возимский Данила Федорович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Возимский Василий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1766
Диакон Николаевской Возимской церкви.
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Возимский Алексей Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно