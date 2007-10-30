Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Гурецкий Евгений Иосифович
Гурецкий Евгений Иосифович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Витебск
, Витебская область
Дата рождения
20.07.1930
Дата смерти
30.10.2007
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебск
, Витебская область
Смерть
30.10.2007
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия