Гурецкий Евгений Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурецкий Евгений Иосифович

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

20.07.1930

Дата смерти

30.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Смерть
30.10.2007
Москва, город федерального значения Москва
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