Лукьянова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Лукьянов Савелий Артемович
Отец ребёнка: Лукьянов Артемий Исаевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Лукьянова) Мария Артемовна
Отец ребёнка: Лукьянов Артемий Исаевич
Смерть
Неизвестно