Тараканчикова (Редькова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканчиков Роман
Отец ребёнка: Тараканчиков Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тараканчиков Валерий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: отрубил голову любовник