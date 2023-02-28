Пак Олег Петрович
Место рождения
Дата рождения16.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1978
Отец: Пак Пётр Олегович
Мать: Пак Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
30.06.2001
Сын: Пак Сергей Олегович
Мать ребёнка: Пак- Фатеева Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
23.06.2003
Сын: Пак Никита Олегович
Мать ребёнка: Пак- Фатеева Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
18.12.2010
Сын: Пак Матвей Олегович
Мать ребёнка: Пак- Фатеева Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
07.01.2017
Дочь: Пак Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Пак- Фатеева Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно