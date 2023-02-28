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Пак Олег Петрович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

16.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1978

Отец: Пак Пётр Олегович

Мать: Пак Наталья Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.06.2001

Сын: Пак Сергей Олегович

Мать ребёнка: Пак- Фатеева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
23.06.2003

Сын: Пак Никита Олегович

Мать ребёнка: Пак- Фатеева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
18.12.2010

Сын: Пак Матвей Олегович

Мать ребёнка: Пак- Фатеева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
07.01.2017

Дочь: Пак Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Пак- Фатеева Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пак- Фатеева Татьяна Викторовна

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