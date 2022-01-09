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(Лапшина) Тамара Васильевна

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Место рождения

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.01.2022

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшин Василий Федорович

Мать: Лапшина Ненила Георгиевна

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.01.2022
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