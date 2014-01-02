Казакова (Казакова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1925
Дата смерти02.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925
Рождение ребёнка
01.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овечкин Виктор Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
свинарка
Работала в колхозе | Есть статья из газеты и воспоминания мамы. Еще работала почтатьоном.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.2014
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: Старость | Везли из Зеленограда в Ромаовку. Умерла на рассвете зимой приблизительно в 9 часов утра.
Похороны
04.01.2014