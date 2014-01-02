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Казакова (Казакова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Орловка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.02.1925

Дата смерти

02.01.2014

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925

Отец: Казаков Алексей Семенович

Мать: Казакова Елена Алексеевна

Орловка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овечкин Виктор Дмитриевич

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
свинарка
Работала в колхозе | Есть статья из газеты и воспоминания мамы. Еще работала почтатьоном.
Место жительства
Неизвестно
Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.01.2014
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Причина смерти: Старость | Везли из Зеленограда в Ромаовку. Умерла на рассвете зимой приблизительно в 9 часов утра.
Похороны
04.01.2014
Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
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