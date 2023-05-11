Никитинская (Никитинская) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитинская (Никитинская) ?

Никитинская (Никитинская) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1896 г.р.
1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1896

Дочь: Коптяева Александра Илларионовна

Отец ребёнка: Никитинский Илларион

Подосенова, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.11.1905

Сын: Никитинский Иосиф

Отец ребёнка: Никитинский Илларион

Подосенова, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитинский Илларион

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close