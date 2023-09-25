Бакина (Рындина) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакина (Рындина) Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1946

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
02.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакин Сергей Васильевич

Смерть
2016

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