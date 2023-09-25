Бакина (Рындина) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1946
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Рождение ребёнка
1972
Рождение ребёнка
02.12.1973
Смерть
2016