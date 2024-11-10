Лоскутова Марина Фоминична
Место рождения
Дата рождения17.07.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1804 ст.
Отец: Лоскутов Фома Егоров
МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1711. № 29, л. 171 В РС 1816 года - 10 лет. ЦГАКО 176-2-620, л. 29 об., № 3. поч. Большой Ключ, Ильинская волость
Восприемник
08.08.1815 ст.
У Евдокии, дочери Сергея Егорова Лоскутова. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1768, л. 101, № 62.
Смерть
Неизвестно