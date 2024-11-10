Лоскутова Марина Фоминична 17.07.1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоскутова Марина Фоминична

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

17.07.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1804 ст.

Отец: Лоскутов Фома Егоров

Мать: Лоскутова Анисия Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО: ф. 237, оп. 75, д. 1711. № 29, л. 171 В РС 1816 года - 10 лет. ЦГАКО 176-2-620, л. 29 об., № 3. поч. Большой Ключ, Ильинская волость
Восприемник
08.08.1815 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У Евдокии, дочери Сергея Егорова Лоскутова. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1768, л. 101, № 62.
Смерть
Неизвестно

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