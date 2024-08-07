Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Мурнин Иван
Мать: ?
Бракосочетание
29.10.1889
Рождение ребёнка
03.06.1892
Отец ребёнка: Тихонов Григорий Сергеев
Рождение ребёнка
04.11.1893
Отец ребёнка: Тихонов Григорий Сергеев
Рождение ребёнка
21.04.1895
Сын: Тихонов Василий Григорьев
Отец ребёнка: Тихонов Григорий Сергеев
Рождение ребёнка
12.01.1898
Дочь: (Тихонова) Ксения Григориева
Отец ребёнка: Тихонов Григорий Сергеев
Смерть
Неизвестно