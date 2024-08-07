Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Мурнина) Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Мурнин Иван

Мать: ?

Бракосочетание
29.10.1889

Муж: Тихонов Григорий Сергеев

Рождение ребёнка
03.06.1892

Сын: Тихонов Петр Григорьев

Отец ребёнка: Тихонов Григорий Сергеев

Рождение ребёнка
04.11.1893

Сын: Тихонов Павел Григорьев

Отец ребёнка: Тихонов Григорий Сергеев

Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Тихонов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Тихонов Григорий Сергеев

Рождение ребёнка
12.01.1898

Дочь: (Тихонова) Ксения Григориева

Отец ребёнка: Тихонов Григорий Сергеев

Смерть
Неизвестно

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