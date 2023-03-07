Копосов Дмитрий Фефилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: Копосова Гликерия Карпова
Рождение ребёнка
Около 1726
Мать ребёнка: Копосова Гликерия Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1750