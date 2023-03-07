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Копосов Дмитрий Фефилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Копосов (колосов) Фефил Михеев

Мать: Копосова Устинья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Копосов Анкудин Дмитриев

Мать ребёнка: Копосова Гликерия Карпова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Копосов Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Копосова Гликерия Карпова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Гликерия Карпова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1750
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