Валеева Гайша Тазиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеева Гайша Тазиевна

Валеева Гайша Тазиевна

avatar

Место рождения

Байряка, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1936

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Тажи

Мать: не указана

Байряка, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1923

Сын: Валеев Хай Габдрахманович

Отец ребёнка: Валеев Габдрахман Миннивалеевич

Байряки-Тамак, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Валеева Мархаба Габдрахмановна

Отец ребёнка: Валеев Габдрахман Миннивалеевич

Байряки-Тамак, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1936
Байряки-Тамак, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close