Валеева Гайша Тазиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Тажи
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1923
Сын: Валеев Хай Габдрахманович
Отец ребёнка: Валеев Габдрахман Миннивалеевич
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Валеева Мархаба Габдрахмановна
Отец ребёнка: Валеев Габдрахман Миннивалеевич
Смерть
Около 1936