Нагибин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения26.12.1933
Дата смерти14.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1933
родился в деревне Зимняя Чекатка, возле поселка Нахрачи (Кондинское)
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Кичерова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Нагибина Елизавета Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.2013
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра