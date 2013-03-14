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Нагибин Александр Иванович

Место рождения

Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

26.12.1933

Дата смерти

14.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
родился в деревне Зимняя Чекатка, возле поселка Нахрачи (Кондинское)
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Кичерова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Нагибина Елизавета Георгиевна

Кондинское, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагибина Елизавета Георгиевна

Смерть
14.03.2013
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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