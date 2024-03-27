Пилагов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилагов Иван Александрович

Место рождения

д. Капысевщина, Кардымовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пилагов Александр Мартынович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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