Шилович Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилович Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилович Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Захарина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилович Илья Иванович

Мать ребёнка: Захарина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилович Игорь Иванович

Мать ребёнка: Захарина Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилович Василина Ивановна

Мать ребёнка: Захарина Ирина Васильевна

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