Шилович Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилович Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Захарина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарина Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилович Василина Ивановна
Мать ребёнка: Захарина Ирина Васильевна