Лобова Евдокия Мысина
Место рожденияДеревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
26.10.1864
Рождение ребёнка
14.07.1877
Отец ребёнка: Лобов Максим Трофимович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно