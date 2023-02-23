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Лобова Евдокия Мысина

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Место рождения

Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
26.10.1864

Муж: Лобов Максим Трофимович

Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Лобов Илья Максимович

Отец ребёнка: Лобов Максим Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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