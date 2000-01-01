Кочергин Федор Павлович
Место рожденияп.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рождения1912 ст.
Дата смерти30.08.1913 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.
Отец: Кочергин Павел Иванович
Мать: не указана
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.08.1913 ст.
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния