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Кочергин Федор Павлович

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Место рождения

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

30.08.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
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Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.

Отец: Кочергин Павел Иванович

Мать: не указана

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.08.1913 ст.
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
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