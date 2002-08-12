Мартынова (фон Розендаль) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (фон Розендаль) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1924

Дата смерти

12.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.08.2002
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