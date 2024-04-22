Дарья Васильева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Василий Федотов (Ич)
Мать: Лукерья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Алексей Карпов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Петр Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Карпов (Ич)
Рождение ребёнка
12.08.1851 ст.
Сын: Максим Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Карпов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
02.07.1860 ст.
Дочь: Марфа Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Карпов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Карпов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно