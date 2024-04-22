Дарья Васильева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Васильева (Вна)

Дарья Васильева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Василий Федотов (Ич)

Мать: Лукерья Маркова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Николай Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Карпов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Петр Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Карпов (Ич)

Рождение ребёнка
12.08.1851 ст.

Сын: Максим Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Карпов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
02.07.1860 ст.

Дочь: Марфа Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Карпов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Карпов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close