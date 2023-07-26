Верещаг Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верещаг Елена Владимировна
Мать ребёнка: Верещаг Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещаг Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Верещаг Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
29.11.1980
Дочь: Таратина (Верещаг) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Верещаг Лидия Владимировна
Смерть
Неизвестно