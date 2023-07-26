Верещаг Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещаг Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верещаг Елена Владимировна

Мать ребёнка: Верещаг Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещаг Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Верещаг Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
29.11.1980

Дочь: Таратина (Верещаг) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Верещаг Лидия Владимировна

Смерть
Неизвестно

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