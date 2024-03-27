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Ковтун Анатолий Васильевич

Место рождения

Киев, Украина, Советский Союз

Дата рождения

14.06.1928

Дата смерти

27.08.1983

Пол

Мужской

Отец

После 1896 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1928

Отец: Ковтун Василий Иванович

Мать: Мария Васильевна

Киев, Украина, Советский Союз
Рождение ребёнка
21.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудикова Элеонора Наумовна

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
По 27.08.1983
киностудия им. Александра Довженко
звукооператор кино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудикова Элеонора Наумовна

Смерть
27.08.1983
Киев, Украина, Советский Союз
Похороны
29.08.1983
Киев, Киевский уезд
Лесное кладбище, участок №51, ряд №4, место №9
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