Ковтун Анатолий Васильевич
Место рожденияКиев, Украина, Советский Союз
Дата рождения14.06.1928
Дата смерти27.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1928
Отец: Ковтун Василий Иванович
Мать: Мария Васильевна
Киев, Украина, Советский Союз
Рождение ребёнка
21.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дудикова Элеонора Наумовна
Работа или профессия
По 27.08.1983
киностудия им. Александра Довженко
звукооператор кино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1983
Киев, Украина, Советский Союз
Похороны
29.08.1983
Лесное кладбище, участок №51, ряд №4, место №9