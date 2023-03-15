Сероштанов Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСероштанов Иван Савельевич

Сероштанов Иван Савельевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1927

Дочь: Круглова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сероштанова Акулина Ивановна

Военная награда
24.02.1944
Медаль за отвагу
Военная награда
28.04.1944
Медаль за боевые заслуги
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сероштанова Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сероштанова Акулина Ивановна

Смерть
1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close