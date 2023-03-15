Сероштанов Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1927
Дочь: Круглова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сероштанова Акулина Ивановна
Военная награда
24.02.1944
Медаль за отвагу
Военная награда
28.04.1944
Медаль за боевые заслуги
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сероштанова Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987