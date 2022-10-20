Жданова Марфа Акиндиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1911
Дата смерти07.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1932
Дочь: Титова Мария Феофановна
Отец ребёнка: Жданов Феофан Александрович
Рождение ребёнка
12.10.1936
Сын: Жданов Александр Феофанович
Отец ребёнка: Жданов Феофан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жданов Павладий Феофанович
Отец ребёнка: Жданов Феофан Александрович
Смерть
07.11.1994