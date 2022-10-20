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Жданова Марфа Акиндиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1911

Дата смерти

07.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Титова Мария Феофановна

Отец ребёнка: Жданов Феофан Александрович

Рождение ребёнка
12.10.1936

Сын: Жданов Александр Феофанович

Отец ребёнка: Жданов Феофан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Павладий Феофанович

Отец ребёнка: Жданов Феофан Александрович

Смерть
07.11.1994
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