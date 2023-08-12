Неяглова Елизовета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неяглова Елизовета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Неяглов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1914

Муж: Потапов Владимир Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Алексеевская церковь (Церковь Алексия Митрополита) г. Нижний Новгород; ГКУ ЦАНО 570 опись 4 дело 1147 л 180
Смерть
Неизвестно

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