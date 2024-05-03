Родионов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Родионова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: (Родионова) Ефросинья Измайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Александр Николаевич
Мать ребёнка: (Родионова) Ефросинья Измайловна