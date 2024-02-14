Шияфетдинов Жалалетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шияфетдинов Жалалетдин

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Абдулвалиев Шияфетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аймясь

Мать ребёнка: (Динмухаммят Кызы) Ситдика

Рождение ребёнка
1905

Сын: Жалялов Абделькутдус

Мать ребёнка: (Динмухаммят Кызы) Ситдика

Смерть
1955

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