Шияфетдинов Жалалетдин
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Абдулвалиев Шияфетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аймясь
Мать ребёнка: (Динмухаммят Кызы) Ситдика
Рождение ребёнка
1905
Сын: Жалялов Абделькутдус
Мать ребёнка: (Динмухаммят Кызы) Ситдика
Смерть
1955