Кукушкин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1950

Отец: Кукушкин Михаил Яковлевич

Мать: Кукушкина Клавдия Павловна

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