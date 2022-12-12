Вязовкина (Буланова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1933
Дата смерти20.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1957
Сын: Вязовкин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Вязовкин Алексей Иванович
Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
20.05.1979
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область