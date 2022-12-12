Вязовкина (Буланова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовкина (Буланова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1933

Дата смерти

20.05.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1957

Сын: Вязовкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Вязовкин Алексей Иванович

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
20.05.1979
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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