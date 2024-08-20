Попов Степан Иванович
Место рожденияГригорово
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Попов Иван Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1703
Жена: Попова Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Попова Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: Попова Евфимия
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: (Попова) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Попова Евфимия
Место жительства
1710
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: Попова Евфимия
Смерть
Неизвестно