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Попов Степан Иванович

Место рождения

Григорово

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Попов Иван Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1703

Жена: Попова Евфимия

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Попов Савва Степанович

Мать ребёнка: Попова Евфимия

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Попов Иван Степанович

Мать ребёнка: Попова Евфимия

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: (Попова) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Попова Евфимия

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1710
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Попов Степан Степанович

Мать ребёнка: Попова Евфимия

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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