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Ульянов Борис Петров

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Ульянов Пётр Кирилов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ульянов Андрей Борисов

Мать ребёнка: Авдотья Матвеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Просковья Борисова

Мать ребёнка: Авдотья Матвеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ульянов Дмитрий Борисов

Мать ребёнка: Авдотья Матвеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Борисова

Мать ребёнка: Авдотья Матвеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
66 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Матвеева

Смерть
1842
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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