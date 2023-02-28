Ульянов Борис Петров
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Ульянов Пётр Кирилов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Авдотья Матвеева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Просковья Борисова
Мать ребёнка: Авдотья Матвеева
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Авдотья Матвеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Борисова
Мать ребёнка: Авдотья Матвеева
Место жительства
1850
66 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Матвеева
Смерть
1842